Homem em situação de rua, que viralizou na internet por dizer que mora Barra, é preso

De sucesso nas redes sociais à cadeia, um homem em situação de rua, que ficou famoso após afirmar que ganhava aproximadamente R$ 4,5 mil como pedinte na Barra da Tijuca, Zona Oeste, foi preso por policiais do Segurança Presente na última segunda-feira (14). O homem, identificado como Luiz Jeferson Muniz da Silva, de 30 anos, tinha um mandado de prisão em aberto no seu nome, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Segundo informações da secretaria, os agentes estavam em patrulhamento de rotina pela orla da Barra quando notaram que Luiz ficou apreensivo com a chegada dos policiais. Durante a abordagem, não foi encontrado nada de ilícito, entretanto quando os agentes foram verificar a ficha do homem, encontraram o mandado de prisão em aberto. Luiz foi encaminhado para a 16ª(Barra da Tijuca), onde a prisão foi realizada e ele permanece à disposição da Justiça.

No vídeo publicado nas redes sociais, Luiz “se gaba” de morar na Barra, "sem pagar aluguel, comida, maconha e cigarro". Além disso, também afirma que ganha de R$150 a R$400 por dia. "Acha que vou sair daqui para trabalhar em obra, lá em Duque de Caxias, acordar às 7h, enquanto aqui, acordo às 10h? Tô morando na Barra, igual 'playboy', sem pagar aluguel, energia… Aqui tem maconha, tem tudo, até segurança particular, olha aí a polícia. Eu nem trabalho, saio andando, pedindo e ganhando", disse.



A fala do homem gerou muitas críticas, e nos comentários algumas pessoas alegaram conhecer Luiz. “Nunca me pediu nada, vejo sempre ele catando latinha, com bom humor. Às vezes, enquanto descansava, ele me assistia jogando frescobol, sempre me elogiava", escreveu, nos comentários um dos frequentadores da Orla da Barra da Tijuca. “Eu costumava contribuir com ele, sempre que tomava a minha cerveja, ele levava a lata", disse outra.