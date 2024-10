Vera Fischer revela a verdade sobre briga com Kéfera; Saiba mais!

Após a influenciadora Kéfera desmentir os boatos sobre atrito com a atriz Vera Fischer, chegou a vez da global de se pronunciar sobre o caso. A história chamou a atenção do público na última segunda-feira (14), após João Vicente de Castro, em entrevista ao "De Frente com Blogueirinha", compartilhar troca de farpas entre as duas durante uma festa da novela Espelho da Vida.

Em publicação nas redes sociais sobre a declaração da youtuber a respeito do episódio, Vera comentou que as duas sempre se deram bem. Após o pronunciamento da atriz, Kéfera ratificou seu posicionamento na história. “Ah lá. Num falei? A verdade sempre aparece”, escreveu a influenciadora em seu stories ao compartilhar o comentário de Fischer. Depois disso, ainda compartilhou uma imagem com a frase “A paz custa caro”.

Na última terça-feira (15), Kéfera comentou sobre o caso na internet. “Ela não me atacou de bolsa, não teve briga, não teve nada. Não entendi porque o João decidiu contar isso e contar isso desse jeito”, pontuou a influenciadora.