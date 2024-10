Nala, filha da cantora IZA, é alvo de ataques nas redes sociais

A recém-nascida Nala, filha da cantora Iza com o jogador Yuri Lima, está sendo alvo de críticas nas redes sociais. A criança nasceu no último domingo (13) e sua chegada ao mundo foi anunciada nas redes sociais da artista.

A foto escolhida para anunciar o nascimento foi a mão de Nala aberta, e teve como legenda a seguinte frase: “Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais".

Apesar do momento emocionante entre mãe e filha, mas também entre artista e fãs, a pequena Nala infelizmente não escapou de ataques na internet, sendo alvo de comentários discriminatórios sobre a raça da menina. Com poucos minutos da publicação, já era possível encontrar comentários de ódio fazendo alusão de que a criança é branca, assim como o pai, Yuri Lima.



“Não palmitem! A filha da Iza nasceu BRANCA. BRANCAAAA!”, disse um internauta.

“Branca? Não queremos”, debochou outro. “Nossa! E a menina nasceu branca? Coitada!”, escreveu um terceiro.

Por outro lado, também houve comentários de conforto aos pais da menina. "Sinceramente, é impossível acreditar que vocês estão sendo tão cruéis com uma mulher em puerpério. Quanta maldade com ela e com a bebezinha, estou enojada, como vocês tem a coragem de fazer isso?", disse uma internauta.

É importante mencionar que os comentários de ódio foram apagados da publicação.