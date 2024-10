Colisão entre moto e ônibus causa desvio no trânsito no Centro do Rio

Equipes do Corpo de Bombeiros ainda atuam no local - Foto: Divulgação

Um acidente entre uma motocicleta e um ônibus no Túnel Marcela Alencar, situado no Centro do Rio, causou, nesta quarta-feira (16) a interdição da Via Expressa do Porto, próxima a Rodoviária. Ainda não há informações sobre feridos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as equipes foram chamadas por volta das 9h e ainda permanecem no local. O Centro de Operações Rio informou que a colisão aconteceu no sentido Aterro do Flamengo e o desvio está sendo realizado pela Via B4.

Os motoristas podem optar por rotas alternativas, como os túneis Rebouças e Santa Bárbara. O tráfego está congestionado na região.