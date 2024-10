Gerson tranquiliza torcedores do Flamengo após sair mancando no jogo da Seleção

O meio-campista Gerson, de 27 anos, um dos titulares da seleção brasileira, saiu mancando da partida contra o Peru, em que o Brasil venceu por 4 a 0. A saúde do jogador do Flamengo gerou preocupação entre os torcedores, mas eles já foram tranquilizados pelo próprio atleta, que afirmou que estará presente nos próximos jogos do clube Rubro-Negro.

“Minha unha, mané! Minha unha inflamou, está com pus, está doendo pra caramba. Não, isso aqui a gente fura, sai e já era! Estamos prontos. Só está doendo agora", disse o atleta.

Nos próximos dias, o Flamengo terá jogos importantes, como a disputa pelo Brasileiro contra o Fluminense, nesta quinta-feira (17), e também a semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no próximo domingo (19), em São Paulo.

Embora no início do ano tenha sido submetido a uma cirurgia devido a um problema renal, Gerson tem tido um bom desempenho no Flamengo, resultando em novas oportunidades na seleção brasileira sob o comando do técnico Dorival Júnior.