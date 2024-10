Homem é preso por estuprar sobrinho autista na Ilha do Governador

Na última terça-feira (15), um homem de 47 anos foi preso, na Ilha do Governador, por estuprar o sobrinho portador de autismo severo e divulgar o crime em suas redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe do jovem de 17 anos, irmã do criminoso, denunciou o homem após receber imagens e vídeos do abuso postados nas redes sociais, nas quais o tio aparece abusando do sobrinho dentro do banheiro da residência. O ato ocorreu na última segunda-feira (14), na residência do abusador, quando a mãe e o adolescente foram visitar a família materna.

Leia mais:

Justiça condena ex-namorado de jornalista por tentativa de feminicídio

Criança perde o olho direito após ser atingida por estilhaços de vape

Tudo aconteceu quando a genitora se ausentou do local por alguns minutos. Ao retornar, ela encontrou o filho chorando no quarto, enquanto o irmão estava no banheiro. A prisão foi realizada por policiais civis da 37ª DP (Ilha do Governador), que fizeram buscas e encontraram o homem. Ainda de acordo com os agentes, ele assumiu o crime ao ser preso.