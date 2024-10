Águas de Niterói realiza campanha de doação de ração e utensílios para pets

Todas as doações serão destinadas para Associação Casa do Cão e Gato - Foto: Divulgação

Águas de Niterói, concessionária do Grupo Águas do Brasil, realiza, até o dia 29 de outubro, uma campanha de doação de ração e utensílios para pets, em alusão ao Dia dos Animais, celebrado no último 4. Os interessados podem doar ração para cães e gatos, brinquedos, caminhas, coleiras, entre outros itens, na loja de atendimento, localizada na Rua Coronel Gomes Machado, 118, no Centro de Niterói. Todas as doações serão destinadas para Associação Casa do Cão e Gato.

As concessionárias do Grupo Águas do Brasil também farão campanhas de arrecadação interna entre os colaboradores. Além disso, o Grupo vai fazer uma doação de mais de meia tonelada de ração, que será direcionada para os locais escolhidos.

