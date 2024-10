Brasil goleia Peru e avança em busca de vaga na Copa de 2026

É goleada! O Brasil conseguiu a primeira goleada nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 ao vencer o Peru, por 4 a 0, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na noite dessa terça-feira (16). Mesmo com uma atuação ainda irregular, como jogos anteriores, o placar ao mesnos serviu para a equipe ganhar confiança.

Foi a segunda vitória seguida pelas eliminatórias da Copa - no jogo anterior, a seleção havia vencido o Chile, por 2 a 1, de virada. Raphinha - com dois de pênalti -, Andreas Pereira de voleio e Luiz Henrique fizeram os gols da partida que levam a Seleção a 16 pontos, em quarto lugar no grupos dos países sulamericanos que disputam seis vagas diretas para o mundial. O sétimo colocado vai disputar a repescagem para edinir se irá ou não à Copa.