Insatisfeitos com falta de energia, moradores fecham rua em Niterói (vídeo)

Moradores fecharam rua com objetos e os incendiaram Divulgação/redes sociais

Autor: Divulgação/redes sociais

Moradores do bairro de Ititioca, em Niterói, realizaram uma manifestação na noite desta terça-feira (15), por volta das 20h, em protesto contra a falta de energia na região.



A rua Viçoso jardim entre os números 150 e 250, sentido Largo da Batalha, foi bloqueada pelos manifestantes, o que afetou o tráfego local. Os moradores espalharam lixo e entulhos na pista e incendiaram os objetos.



De acordo com a Polícia Militar, o protesto começou devido à demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica. Um caminhão da Enel foi deslocado para o local para realizar manutenções necessárias no sistema de fornecimento de luz.