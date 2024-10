Guilherme Bomba, ex-UFC e TUF Brasil, é encontrado morto em Los Angeles

O lutador brasileiro Guilherme Gomes Vasconcelos, conhecido pelo apelido "Guilherme Bomba", foi encontrado morto em Los Angeles nesta terça-feira (15). Ele tinha 38 anos. A notícia da morte foi divulgada por amigos do atleta. A causa ainda não foi revelada. Amigos de Guilherme publicaram homenagens nas redes sociais.

Guilherme Bomba ganhou visibilidade quando participou da terceira temporada do reality show TUF Brasil. Ele integrou a equipe treinada por Chael Sonnen, em 2014. Na sequência, Guilherme foi morar nos Estados Unidos. Lá ele treinou com Sonnen e outros nomes importantes. No UFC, ele fez uma luta, onde foi derrotado por Luke Zachrich.

Mais tarde, Bomba foi contratado pelo Bellator. Lá, fez seis lutas, onde teve três vitórias e três derrotas. Em toda sua carreira, ele conquistou 10 triunfos e seis revés.

O lutador mineiro também esteve presente em páginas de celebridades. Ele teve um breve relacionamento com a cantora pop Demi Lovato. Ele também teve um caso com a atriz Fernanda Paes Leme.



Guilherme deixa uma filha, de um ano de idade. Ela é fruto de uma relação com a modelo Kayla Lauren.