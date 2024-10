Atropelamento de pedestre na RJ-104 gera transtornos no trânsito

O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV) registrou um atropelamento com moto, na noite dessa terça-feira (15), na RJ-104, na altura da comunidade do Novo México, em São Gonçalo. O acidente aconteceu popr voltra de 19h50 na pista em sentido São Gonçalo.

De acordo com informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, um homem de 33 anos. Ainda de acordo com a corporação, a vítima foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro do Fonseca, em Niterói, com ferimentos leves. Por causa do acidente, um grande engarrafamento se formou na RJ-104, até a altura de Santa Bárbara.