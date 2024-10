Poste com risco de queda causa transtorno a moradores da Trindade

Moradores da Rua Cuiabá, no bairro Trindade, em São Gonçalo, estão preocupados com o risco iminente de queda de um poste, localizado em meio à diversas residências.

Segundo relatos dos moradores, o poste sempre apresentou problemas estruturais, mas recentemente, com os fortes ventos que atingiram a região no último fim de semana, o problema só piorou, visto que foi possível ouvi-lo trincando e envergando ainda mais, o que comprova a aflição dos moradores, já que a queda do poste pode ocorrer a qualquer momento.

Poste no bairro Trindade com risco de queda | Foto: Layla Mussi

"Tenho um filho que fica ligado 24h ao respirador, então se o poste cair ferrou. Não temos gerador e somos até pacientes vitais da Enel, mas já ligamos, todos os moradores da rua ligaram para a companhia e eles não vem fazer o reparo, não trocam esse poste", contou a moradora Bruna de Oliveira Santos, que tem sua residência localizada bem ao lado do poste.



Procurada, a Enel informou que "fará a substituição do equipamento até o fim desta semana."