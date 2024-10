Mulher morre após ter corpo incendiado por ex-companheiro enquanto dormia

Na última sexta-feira (11), Ingrid Cristine dos Santos, de 36 anos, morreu após ter seu corpo incendiado por seu ex-companheiro, em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio. O homem ateou fogo na vítima enquanto ela dormia. Outra pessoa ficou ferida pelas chamas, mas já recebeu alta hospitalar.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de feminicídio e, já no local, souberam que um homem havia ateado fogo na companheira e em outra mulher, enquanto elas dormiam. O suspeito fugiu antes da chegada dos PMs e as vítimas foram encaminhadas ao hospital.

A vítima chegou a ser encaminhada para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste, mas acabou morrendo no sábado (12), de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A mulher de 29 anos que também estava na casa, sofreu queimaduras e foi levada para a mesma unidade de saúde. Ela já recebeu alta médica.



A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 35ª DP (Campos Grande) e o autor vai responder por feminicídio e tentativa de feminicídio. As investigações estão em andamento para ouvir testemunhas e apurar as circunstâncias dos fatos.