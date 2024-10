Barbeiro alerta aos pais sobre "cabelo maluco" após atender menino com cola na cabeça

O barbeiro Rogério Santos, de Rio das Ostras, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais após mostrar como ficou o cabelo de uma criança após o realização da semana do "cabelo maluco" na escola. O profissional fez um alerta e pediu cuidados aos pais.

"Recebi um cliente aqui com a mãezinha. A mãe colocou pipoca com cola instantânea. Colou o cabelo do menino todo. Detalhe, a cola não ficou só no fio do cabelo. A cola escorreu e colou no couro cabeludo. Ao remover, acabou machucando e ferindo a cabeça dele. Tadinho, ele sofreu muito", disse o homem na gravação.

Ele continuou: "Esse vídeo é pra alertar você! Não faça barbaridade, não passa cola no cabelo do seu filho. Ta 'bombado' o cabelo maluco, mas faça com responsabilidade". Em apenas dois dias, o vídeo teve mais de 3,3 milhões de visualizações e gerou debate nas redes sociais.

No vídeo, Rogério disse que só conseguiu cortar uma parte do cabelo do menino, já que a criança estava com dor. "Esse menino é meu cliente recorrente. Ele chegou com o cabelo e couro cabeludo grudado. ⁠O pequeno ferimento na cabeça aconteceu durante a remoção da cola. Esses produtos devem ser evitados", afirmou.

Os pais devem ficar atentos ao fato de que a pele das crianças é muito mais permeável do que de adultos, por isso, gel, tinturas, sprays e outros, podem facilmente causar intoxicações, quanto menor á criança menor será sua proteção, afirma o pediatra Tadeu Fernando Fernandes, do Departamento de Emergência Pediátrica da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP).