Moradora do Jardim Catarina conquista bolsa nos EUA e faz vaquinha online para pagar viagem

Moradora do Jardim Catarina, em São Gonçalo, a jovem Juliana Alves, de 25 anos, está pedindo ajuda para realizar um sonho: estudar fora do país. Formada em Hotelaria pela Universidade Federal Fluminense (UFF), ela conquistou uma bolsa de 50% para participar de um curso de Management (gestão) na Ohio University, nos Estados Unidos, mas ainda terá que arcar com despesas de viagem, além da outra metade do valor da formação. Por isso, ela iniciou uma campanha de arrecadação online para tentar reunir recursos a tempo.

Somando as despesas de passagem, visto e do custo restante do curso, Juliana precisará gastar pelo menos 30 mil reais. Desempregada, ela conta que, quando recebeu a notícia, nesta segunda (15), de que havia ganhado a bolsa, já tinha aceitado que não iria conseguir aproveitar a oportunidade por questões financeiras.

“Acho que a gente que é pobre - ou pelo menos eu, que já bati tantas vezes na trave - nem dá a importância devida. Eu vi e pensei: 'caramba, passei, mas não tem dinheiro pra ir, então não vou'”, revela a gonçalense.

Foi só depois de compartilhar com amigos e familiares que ela se deu conta do tamanho da conquista e decidiu ouvir as sugestões de não desistir do projeto. “Fiquei emocionada, porque eu pensava que não ia conseguir isso agora. Sempre achei que meu inglês não era suficiente ou que nem ia conseguir por algum motivo. Fazer um intercâmbio é uma coisa que eu sempre quis. Depois que ‘caí na real’, chorei para caramba e vi que isso é realmente uma oportunidade”, comenta.

Com duração de duas semanas e previsto para acontecer em julho de 2025, o curso em que Juliana conquistou a vaga oferece formação em estratégias de gestão e liderança. O projeto é oferecido pela Ohio University, que é uma das mais tradicionais universidades dos Estados Unidos. Para a gonçalense, ter a oportunidade de adquirir experiências em lugares como esse pode ajudar a trazer novos conhecimentos para sua comunidade local aqui no Brasil.

“Eu sou uma mulher preta e a minha área, que é hotelaria, é majoritariamente dominada por pessoas brancas. Então, é uma oportunidade de me capacitar e alcançar esses espaços dentro da indústria hoteleira. E também de obter conhecimento para transformar a realidade da minha comunidade”, destaca a moradora do Jardim Catarina.

Para ajudar Juliana através da vaquinha, basta doar qualquer valor através do site da campanha: https://www.vakinha.com.br/5136903