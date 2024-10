Após pane com avião presidencial no México, Lula usará maior aeronave da FAB para viagem à Rússia

No próximo domingo (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá embarcar para Kazan, na Rússia, para participar da Cúpula do Brics de 22 a 24 de outubro. A viagem será feita por um KC-30, maior aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), após a pane com avião presidencial na Cidade do México, no dia 1º de outubro.

O KC-30 tem capacidade para transportar 230 passageiros e autonomia de voo de 12 horas. O avião, no entanto, não tem o mesmo conforto que o Airbus A319CJ, popurlamente conhecido como “Aerolula”. Embora o KC-30 tenha uma área com poltronas mais confortáveis, não possui a configuração do avião presidencial, que é dividido em três partes. A principal, com cerca de 10 poltronas, é designada às principais autoridades a bordo. No meio há uma sala, com uma mesa no centro e, na parte de trás da aeronave, viajam os assessores e demais convidados do voo oficial, em aproximadamente 40 assentos semelhantes aos de voos comerciais.

O maior modelo da FAB é o mesmo que está repatriando brasileiros no Líbano na Operação Raízes de Cedro. Desde que a missão foi iniciada, em 2 de outubro, em cinco voos realizados, 1.105 pessoas, além de 14 animais, já foram resgatados do país.

Aeronave KC-30 | Foto: Divulgação/ Força Aérea Brasileira

O avião que enfrentou problemas técnicos com a comitiva de Lula na viagem da Cidade do México a Brasília segue na capital mexicana. A Força Aérea Brasileira está negociando o conserto local do avião para retirá-lo do país. Segundo a FAB, houve "uma anomalia técnica" o que resultou em "alta vibração em uma das turbinas". Agentes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi enviada ao México para apurar as causas do incidente. Atualmente, a aeronave tem 18 anos, o equivalente à metade do seu ciclo de vida. Por isso, ela precisará passar por um processo de reformulação ou substituição oficial.

O problema fez o presidente ficar quase cinco horas preso no avião dando voltas na Cidade do México para queima de combustível. Lula pediu ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, uma proposta de compra de uma nova aeronave presidencial. A FAB trabalha na busca de modelos que atendam esse padrão de avião, com sala de reuniões e espaço reservado para comitiva mais próxima ao presidente, levando em consideração questões de disponibilidade no mercado e preço.