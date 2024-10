Niterói registra aumento de mais de 116% nos furtos de hidrômetros

A concessionária Águas de Niterói tem registrado um aumento significativo nos furtos de hidrômetros na cidade. Entre janeiro e setembro deste ano, mais de 700 equipamentos foram furtados, em comparação com cerca de 320 no mesmo período do ano passado, o que representa um crescimento de 116%. Os bairros de Santa Rosa, Icaraí, Centro, Fonseca, Barreto e Largo da Batalha concentraram mais de 81% dos casos em 2024. A concessionária encaminhou ofícios aos principais órgãos de segurança, solicitando apoio na fiscalização dos ferros-velhos da cidade, para coibir a receptação do material furtado.

O mês de setembro, em comparação com o mesmo período do ano anterior, apresentou um aumento alarmante de 614% nos furtos, com maior incidência nos bairros do Centro, Fonseca e Engenhoca.

Devido ao aumento de ocorrências, Águas de Niterói solicitou apoio aos principais órgãos de segurança, para que sejam feitas operações nos ferros-velhos da cidade, para coibir a receptação do material furtado. O furto de hidrômetros é crime sujeito às penalidades previstas no Código Penal, conforme a Lei 155, com penas que variam de um a quatro anos de reclusão, além de multa.



Esse tipo de furto provoca prejuízos e insegurança para a população, que fica desabastecida até a resolução do problema. Outro ponto prejudicial desses furtos é a perda de água tratada. Como a maioria dos casos ocorre à noite, período de menor fluxo de pessoas nas ruas, até o cliente identificar o problema e entrar em contato com a concessionária, muita água foi perdida. Esse tipo de ocorrência pode impactar no abastecimento da região, porque, ao retirar o aparelho, a rede perde pressão, gerando dificuldade no fornecimento de água. Além disso, o sistema de abastecimento fica desprotegido pela ausência do equipamento, podendo contaminar a água. Outro risco são os acidentes que os pedestres podem sofrer com as calçadas alagadas e escorregadias.

“O furto de hidrômetros não afeta apenas a nossa operação. Os mais prejudicados são os moradores que têm o abastecimento comprometido devido a essas ocorrências, e também o meio ambiente, já que esse tipo de furto costuma resultar em uma grande perda de água potável. Queremos conscientizar a população, principalmente os donos de ferros-velhos, para entender que não só o furto é crime, mas a recepção e venda desses produtos roubados também. É uma prática que prejudica toda a cidade, e que precisa ser combatida” – Bernardo Gonçalves, diretor-executivo da Águas de Niterói.

Águas de Niterói solicita aos clientes que, caso identifiquem o furto de hidrômetros, entrem em contato por um dos canais de relacionamento da concessionária: WhatsApp 21 97211-8064, aplicativo Cliente Águas, ou 0800 723 1222.