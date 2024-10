Motociclista é preso no Leme após atropelar turista e fugir da PM

Caso aconteceu na Rua Gustavo Sampaio, no Leme, Zona Sul - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Caso aconteceu na Rua Gustavo Sampaio, no Leme, Zona Sul - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um motociclista foi preso após atropelar um turista enquanto fugia da PM, no Leme, zona sul do Rio de Janeiro, nesta segunda feira (14). Ele estava acompanhado de um comparsa que fugiu.

Segundo a corporação, policiais do 19°BPM (Copacabana) estavam realizando um patrulhamento, quando viram o condutor e seu parceiro em uma atitude suspeita, no entendimento dos agentes. Ao tentar abordá-los, os homens fugiram, o que iniciou a perseguição.

Leia também:

Preso foge de Delegacia em Niterói pelo buraco do ar-condicionado

Mulher esfaqueada por ex-companheiro em São Gonçalo segue internada

Enquanto passavam pela rua Gustavo Sampaio, o suspeito que estava pilotando a moto acabou atropelando um turista que caminhava pela região. Depois do acidente ele foi preso, mas seu comparsa conseguiu escapar.



Além do veículo, entorpecentes e uma balaclava foram apreendidos pelos agentes. O turista, com ferimentos leves, foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul. A ocorrência foi registrada na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat).