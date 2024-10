Dorival Júnior anuncia três mudanças no Brasil para jogo contra o Peru

Para enfrentar a seleção peruana nesta terça-feira (15), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Brasil terá três mudanças no time principal. A partida na capital federal está maracada para começar às 21h45.

O técnico Dorival Júnior confirmou que levará a campo as alterações ensaiadas no treino do último domingo (13). Vanderson entra na lateral direita, na vaga de Danilo; Bruno Guimarães entra para substituir André; e Gerson assume o lugar do suspenso Lucas Paquetá.

Com isso, o Brasil que vai a campo tem: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Savinho e Igor Jesus.

Dorival Júnior comentou que as mudanças estavam planejadas antes mesmo da partida contra o Chile, vencida pelo Brasil por 2x1 de virada. Ele comentou um pouco sobre o que as mudanças representam: "Vanderson tem um poder de ataque importante e temos que encontrar um equilíbrio no setor. A presença do Danilo ali como terceiro homem de marcação tem sido importante. É um jogador com uma experiência muito grande e nos ajuda neste momento que estamos passando."



O técnico brasileiro também confirmou quem será o capitão da Seleção com a ausência de Danilo, que vinha desempenhando o papel: "O capitão da equipe amanhã será o Marquinhos e espero um rendimento satisfatório da equipe, melhorando a cada momento, o objetivo nesse instante é buscar o resultado respeitando nosso adversário que também vem num processo de recuperação, tentando buscar um ajuste, talvez o mesmo que estamos procurando nessa fase da competição."

A Seleção brasileira ocupa o quarto lugar nas Eliminatórias com 13 pontos, seis a menos do que a líder Argentina.