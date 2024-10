Enel realiza troca de lâmpadas e promove consumo consciente em quatro cidades

Nos dias 15, 16, 17 e 20 de outubro, a Enel Distribuição Rio promove ações de sustentabilidade em Magé, Maricá, Itaboraí e Teresópolis. A companhia vai realizar palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas (confira datas, locais e horários abaixo). As iniciativas fazem parte do projeto Enel Compartilha Consumo Consciente e são focadas nas melhores práticas do consumo de energia elétrica nas residências, orientando sobre o uso de aparelhos eletrônicos, segurança e como evitar o desperdício.

Os clientes que participarem das palestras poderão ainda realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED: até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco de LED por unidade consumidora.

Serviço



Teresópolis

Data: 15 de outubro

Horário: 10h às 12h

Local: PRPTC Teresópolis

Endereço: Alberto Torres, 531, Alto

Itaboraí

Data: 16 de outubro

Horário: 10h às 12h

Local: Igreja Internacional da Graça de Deus de Itaboraí

Endereço: Avenida 22 de Maio, 5.154, Centro

Maricá

Data: 16 de outubro

Horário: 14h às 16h

Local: Instituto Arca

Endereço: Rua Carlos Fox, Lote 22, Quadra 47, Jardim Catarina (entre a Av. Santa Catarina e Domício da Gama)

Magé

Data: 20 de outubro

Horário: 9h às 16h

Local: Festival Enel Por Você - Arena Magé Piabetá

Endereço: Rua Baronesa de Mauá, 543, Bongaba

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.