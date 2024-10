Polícia Civil prende acusado de abusar sexualmente de criança de sete anos

Agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca), da 36ª DP (Santa Cruz) e policiais militares prenderam, nesta quinta-feira (10/10), um homem, de 59 anos, acusado de abusar sexualmente de uma criança, de 7 anos. Uma mulher envolvida no crime foi presa, nesta quarta-feira (09/10), quando comemorava o aniversário em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

O autor foi capturado na comunidade do Cesarão, em Santa Cruz, também na Zona Oeste, quando se preparava para fugir. A equipe levantou informações, realizou um trabalho de inteligência e recebeu uma denúncia, que resultou na prisão do acusado. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão condenatória pelo crime de estupro de vulnerável.

O crime aconteceu 2021. Na ocasião, o casal abusou sexualmente da vítima. Segundo as investigações, o autor era padrinho da criança. De acordo com os agentes, a menina ficava na residência do homem. Em depoimento, o casal relatou que os atos eram realizados pelo homem e, em outras situações, a dupla praticava a violência sexual em conjunto. O resultado do laudo de exame de corpo de delito confirmou os abusos.



Ainda segundo as investigações, o homem foi condenado a 21 anos de prisão, enquanto a mulher a 12 anos de reclusão. Desde então, eram considerados foragidos.