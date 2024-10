Receita Federal apreende R$ 115 mil em ecstasy, maconha e crack no Aeroporto do Galeão/RJ; Vídeo

Material apreendido no Aeroporto do Galeão/RJ - Foto: Divulgação - Receita Federal - 7ª Região Fiscal

A Receita Federal apreendeu hoje (11/10) três encomendas postais contendo ecstasy, maconha e crack no terminal doméstico do Aeroporto do Galeão/RJ. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção realizada com a equipe de cães de faro em parceria com os Correios.

As remessas continham o total estimado de 2.300 comprimidos de ecstasy, 50 g de maconha e 26 g de crack. Todas as encomendas sairiam do Rio de Janeiro e tinham como destino Montes Claros e Juiz de Fora, em Minas Gerais, além de Salvador, na Bahia. O valor total das apreensões é de R$ 115.000,00.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e seus cães de faro Abby e Dax.



A atuação da Receita Federal na fiscalização sobre o comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade em relação à saúde e segurança públicas.





