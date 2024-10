Carro capota após colidir com mureta na Avenida Marques de Paraná, em Niterói

Na manhã desta sexta-feira (11), um carro colidiu com uma mureta e capotou na Avenida Marques de Paraná, no Centro de Niterói, no sentido Icaraí. O Corpo de Bombeiros prestou socorro à condutora, que sofreu ferimentos de moderada gravidade.

De acordo com informações da Corporação, outro veículo também esteve envolvido no acidente, que ocorreu por volta das 7h. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.

Leia também:

Vazamento de água preocupa moradores de São Gonçalo

Crianças terão embarque gratuito nas estações de metrô do Rio durante os fins de semana de outubro

Uma das faixas no sentido Mergulhão Ângela Fernandes foi interditada, e agentes da NitTrans estão no local orientando o tráfego.