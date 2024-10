Crianças terão embarque gratuito nas estações de metrô do Rio durante os fins de semana de outubro

Pelo segundo ano consecutivo, o MetrôRio realizará uma campanha, em comemoração ao mês das crianças, com o oferecimento de embarque gratuito para os menores de até 12 anos, acompanhados por um adulto, durante os fins de semana de outubro. A gratuidade começa a valer para a criançada, a partir deste sábado (12), que é o Dia das Crianças e também o feriado de Nossa Senhora Aparecida.



Para liberar a entrada das crianças nas catracas, os pais ou responsáveis deverão apresentar um documento de identificação dos pequenos a um funcionário da estação. Neste sábado, como de praxe nos feriados e nos domingos, o metrô funciona das 7h às 23h.

A iniciativa tem como objetivo incentivar o uso do transporte público, especialmente nos momentos de lazer e diversão para o público infantil. A concessionária ressalta que o benefício da campanha é válido apenas para crianças e não inclui os acompanhantes, exceto aqueles que já têm gratuidade garantida por lei.



Com o slogan “A graça é viajar de graça”, a campanha também tem como objetivo retribuir todo o carinho que as crianças têm pelo metrô e é válida nas 41 estações do sistema metroviário durante todo o mês de outubro.