Esgoto a céu aberto causa transtornos no Mutuá

Moradores e comerciantes do Mutuá enfrentam sérios problemas devido ao esgoto a céu aberto próximo à rampa de acesso da BR-101, que compromete a passagem de pedestres e veículos pequenos. A situação não só gera lama e transtornos diários, mas também representa riscos significativos à saúde da população e afeta negativamente o comércio local, que teme perder clientes.

A dona de casa Terezinha da Silva, de 63 anos, expressa sua frustração: “Sempre tem essa lagoa, e há dias em que a situação piora. Isso afeta muita coisa. Para quem está de ônibus ou de carro, tudo bem, mas quem vem de moto, bicicleta ou a pé acaba tomando um banho de lama.”

Moradores e comerciantes alertam para os riscos à saúde e dificuldades de acesso na região há mais de dois anos | Foto: Layla Mussi

Outro ponto de preocupação é o impacto do esgoto aberto na saúde da população, uma vez que ele pode propagar diversas doenças. “Isso traz doenças, com bactérias. É esgoto misturado com água e ninguém sabe até que ponto isso vai afetar a saúde das pessoas”, alerta Terezinha.

Além dos riscos à saúde e à dificuldade de passagem na região, os comerciantes também sentem os efeitos da situação. A insegurança quanto à higiene faz com que muitos clientes evitem a área, reduzindo a motivação para frequentar os estabelecimentos. “Afeta muito a nossa vida. Temos que trabalhar aqui, mas fica difícil. Passa carro e joga água na gente, é um verdadeiro banho”, conta o borracheiro Denis Marins, de 49 anos.

Rua está inundada | Foto: Layla Mussi

Denis ainda comenta que a concessionária Águas do Rio já esteve no local e afirmou que a responsabilidade pela situação é da Prefeitura de São Gonçalo. “A Águas do Rio veio aqui, mas disse que o problema não é com eles, é com a prefeitura”, finaliza.



Em nota, a concessionária Águas do Rio informou: "A Águas do Rio informa que enviou uma equipe técnica até o local na manhã desta quarta-feira (09) e identificou que se trata de vazamento na rede de drenagem urbana, que não está sob gestão da concessionária. A concessionária também atestou que a rede de esgoto está em operação normal e reforça que está à disposição da população pelo 0800 195 0 195, para ligações gratuitas ou mensagens via whatsapp."

A Prefeitura de São Gonçalo respondeu que uma equipe da Secretaria de Conservação está realizando o reparo no local.