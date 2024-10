Dia das crianças, Halloween, Natal: lojas trazem mistura de opções para as mais diversas comemorações

Quem vai às lojas do Centro de Niterói tem se surpreendido com a diversidade de produtos à venda neste período: são brinquedos para o Dia das crianças, artigos para o Halloween e até mesmo itens de decoração para o Natal, que mesmo com tamanha antecedência, já garante a atenção dos consumidores.

Com tantos produtos sendo vendidos, o movimento de clientes também aumenta a cada dia, exigindo atenção dos lojistas para atender a demanda do público consumidor, que vê esta gama de opções como um auxílio na hora de decidir o que comprar.

Dia das crianças



Comemorado em 12 de outubro, o Dia das crianças passou a ter uma data definida em homenagem às crianças no Brasil na década de 1920, mas só foi popularizada graças a uma campanha publicitária realizada por duas empresas na década de 1950. A partir desta data, o dia comemorativo também evidencia a importância do cuidado que os pequenos devem receber, tanto de suas famílias como também do Estado.

Em Niterói e em cidades da região, é possível encontrar uma infinidade de opções de brinquedos para presentear filhos, sobrinhos e demais crianças de toda família. Para o auxiliar administrativo Rubens da Silva, a variedade encontrada na loja foi um "prato cheio" para suas compras, que estão focadas na filha, Helena, de 5 anos.

Rubens da Silva foi ao centro de Niterói em busca de um presente para a filha, Helena, de 5 anos | Foto: Layla Mussi

"Vim escolher um presente para minha filha, e ela gosta muito de brincar de casinha, então já garanti essa aqui. Acabei de chegar e só de andar nesse corredor já acabei pegando um brinquedo, porque tem muita coisa legal, estou conseguindo achar muitas opções", contou o pai da Helena.

E não só de brinquedos estão se mantendo as lojas do centro da cidade. Da para encontrar de tudo um pouco, desde casinha de bonecas a caveiras, de fantasia de bruxa à árvores de natal. A proximidade de tantas datas festivas fez com que os lojistas transformassem seus estabelecimentos em um grande compilado de produtos que inicialmente, não conversam entre si, mas de alguma maneira estão conectados no que diz respeito ao encantamento do público, que pode aproveitar tamanha variedade para comprar de tudo um pouco.

Halloween



"Eu nem vim pra comprar nada de Halloween, vim para outra coisa, para comprar alguma coisa para o Dia dos professores, mas passei por esse setor e tenta coisa legal que não tive como não ser atraída. No meu condomínio eles fazem festa para as crianças, aí a gente decora as portas e compra doces para distribuir, então poder encontrar tudo em um lugar só é muito bom, faz a gente acabar comprando mesmo sem querer. Eu não ia levar, mas agora vi que vou levar sim", disse em tom descontraído a fotógrafa Suzana Testa.

A fotógrafa Suzana Testa acabou se encantando pelos artigos de Halloween e não resistiu à tanta variedade | Foto: Layla Mussi

A tradição de doces ou travessuras começou em áreas do Reino Unido e da Irlanda, onde as pessoas iam de casa em casa fazendo “souling” (encomendando pequenos pães chamados “bolos de alma” em troca de uma oração). Os adultos também iam de porta em porta pedindo comida e bebida em troca de uma música ou dança.



O Halloween, ou Dia das Bruxas, é uma celebração popular de culto aos mortos comemorada anualmente no dia 31 de outubro. A cultura dessa celebração é muito forte em países de língua anglo-saxônica, sobretudo nos Estados Unidos. Com o tempo, o feriado ganhou popularidade e hoje é comemorado, ainda que em menor escala, em boa parte do mundo.



Para a professora Patrícia Pevensano, o passeio ao centro da cidade de Niterói tinha um objetivo já pré-estabelecido: comprar artigos de Halloween. "Todo ano tem festa de Halloween na escola do meu filho, aí eles pedem que os pais mandem alguns itens decorativos né. Acho muito interessante ver essa variedade de opções que as lojas estão oferecendo, porque são muitas datas festivas, e dessa forma a gente não precisa ficar se deslocando pra muitos lugares pra achar o que precisa", afirmou a professora.

A professora Patrícia já garantiu os artigos de Halloween para a festa na escola do seu filho | Foto: Layla Mussi

E se engana quem pensa que esse movimento, de grande variedade de produtos em um mesmo estabelecimento, começou agora, no mês de outubro. Desde o final de agosto, com a proximidade do feriado da Independência, comemorado em 7 de setembro, os lojistas já vinham aproveitando as festividades para exibir produtos que pudessem atrair grande número de consumidores. A procura, inclusive, tem sido crescente nestes últimos meses, sendo necessária a reposição de diversos itens dia após dia.

Natal

Outra data comemorativa que já chegou às lojas do centro de Niterói é o Natal, celebração mais aguardada do ano, que simboliza, em 25 de dezembro, o nascimento de Jesus Cristo. Mesmo há mais de dois meses de ser comemorado, os itens natalinos já podem ser vistos em estabelecimentos de toda a região.

A cada ano que passa, as comemorações natalinas parecem chegar mais cedo aos olhos e também aos bolsos dos consumidores, que veem uma grande variedade de decorações típicas tomando as lojas e a mídia inundada pela publicidade temática.

Para o estilista e arquiteto Wagner Araújo, a chegada "antecipada" do Natal às lojas é de suma importância para a produção de seu trabalho, visto que os itens decorativos fazem parte da sua rotina profissional.

"Eu compro sempre esses itens natalinos porque faço figurinos de ballet, então utilizo bastante para os adereços. Ainda está bem no início para esses artigos de Natal tomarem ainda mais conta das lojas da cidade, mas ao longo desse mês e do próximo a variedade vai ser ainda maior. Pra mim é ótimo, consigo adiantar o trabalho e já garantir os artigos necessários para a confecção das roupas", contou Wagner.

Wagner Araújo foi às compras em busca de itens natalinos | Foto: Layla Mussi

Seja qual for a data comemorativa, uma coisa é certa: as lojas estão preparadas para atender às demandas do consumidor. Seja com produtos de Dia das crianças, Halloween ou Natal, o que chama atenção é a capacidade dos estabelecimentos em proporcionar diversas experiências para o público em um mesmo espaço, mostrando que é possível encontrar tudo que se precisa em um único lugar.