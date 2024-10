Pagodeiro Billy faz show inédito na Rádio Mania cantando seus maiores hits

O cantor e compositor Billy SP fez, na tarde desta quinta-feira (10), um grande show no estúdio da Rádio Mania, no Centro de Niterói, cantando para seus fãs suas maiores composições. O artista, que durante anos fez parte do grupo de pagode Samprazer, está em carreira solo desde 2019.

Com mais de 200 músicas em sua lista de composições, Billy já escreveu grandes sucessos cantados por artistas como Thiaguinho, Péricles, Gloria Groove, entre outros. Quando perguntado sobre o início de sua carreira e a primeira vez que ouviu uma música sua na rádio, o cantor viajou no tempo, até os anos 90.

"Foi na década de 90, a música "Pequena princesa" foi gravada pelo grupo Toke Divinal e tocava bastante em São Paulo. Foi a primeira música minha que tocou na rádio, e uma coincidência, quando eu vim para o Rio de Janeiro, desci na rodoviária e estava tocando num barzinho, foi emocionante, uma coisa que o dinheiro não paga", disse o artista.

Billy falou sobre o fato de muitas pessoas cantarem musicas famosas no meio do pagode, mas sem saberem que é de sua autoria.

"Cara, é muito louco, já teve situações de passar por pessoas e elas tão cantarolando a música e você olha, da vontade de falar, 'po, essa música ai é minha'. Você fica segurando, é muito louco. Até acontecer o reconhecimento é uma ansiedade muito grande".



Dentre tantas composições, o artista listou algumas preferidas e explicou seus motivos. "Música é como se fosse filho, a gente não consegue ter um preferido, porém, a transformação que tem acontecido na minha vida foi através de "Em busca da minha sorte", então acredito que seja essa. Mas a canção mais importante da minha carreira é "Vou te procurar", porque foi num momento muito difícil, muito mesmo, duro que nem um coco e de repente uma música que mudou, tocou no Brasil inteiro, foi a música mais tocada de 2001".

Além de emocionar seus fãs durante o show, Billy ainda falou sobre seus projetos para o final de 2024.

"Eu lancei uma música agora chamada "Caminhos", está tocando, tem alguns feats que eu to lançando e eu devo lançar mais uma música no final de ano que se chama "Basta crer", que é uma música de positividade, de fé, porque o pessoal está me cobrando muito. Depois eu vou lançar o álbum com 14 faixas inéditas, meu segundo álbum de carreira solo, to botando muita fé, to fazendo com muito carinho", finalizou.