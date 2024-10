Poste obstrui entrada de garagem e causa transtorno a moradores do Mutondo

Uma família moradora da Rua Tobias Barreto, no Mutondo, em São Gonçalo, está há mais de seis anos na tentativa de resolver o problema com um dos postes que fica na calçada da residência. O poste em questão obstrui o portão da garagem, fazendo com que os moradores precisem deixar o carro na rua durante todo o dia e até a noite, mesmo diante de riscos de furto.

De acordo com relatos de uma das moradoras da residência, o poste foi substituído por um outro, que fica a pouco mais de um metro de distância. Sendo assim, o poste que obstrui a entrada da garagem não está mais sendo utilizado pela concessionária de energia e nem por operadoras de telefone e internet.

"Esse poste não tem mais utilidade. Os funcionários disseram que estavam colocando esse outro e que dias depois voltariam para tirar esse, que fica em frente a nossa garagem. Mas até hoje, mais de seis anos com esse problema, nada foi resolvido. Se você olhar, aqui em volta está tudo sim, as ruas com dois postes um perto do outro, porque eles substituem mas não removem o antigo", contou a advogada Nilzete Ribeiro, moradora do bairro há mais de 50 anos.



Poste obstrui entrada de garagem no Mutondo, em São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Nilzete ainda não entrou na justiça pois espera resolver o problema de maneira "amigável" e "pacífica", como ela mesma diz.

"Eles não estão me dando outra alternativa. Já entrei em contato com a Enel, já enviaram funcionários que falaram que esse poste não tinha mais nenhuma utilidade e que iriam resolver, que iriam removê-lo, mas nada é resolvido. Isso atrapalha muito o nosso dia a dia, porque temos garagem e não podemos usar. Um dos carros sempre fica na rua, porque não consegue entrar. Além disso tem uma frequência enorme de roubos de veículos aqui na rua, e a gente corre esse risco sem necessidade, porque temos onde guardar o carro. É o sonho da minha mãe ver isso resolvido", completou Nilzete, se referindo a mãe de 94 anos.

Ainda segundo relatos da moradora, o transformador que fica um pouco mais a frente, na mesma rua, também apresenta constante risco, visto que pega fogo e explode com frequência.

"Já perdi duas placas de geladeira, já perdi computador, e tudo porque esse transformador vive estourando", contou a advogada.

A Enel Distribuição Rio informa que o poste em questão também possui fios de telefonia, que não são de sua responsabilidade. A distribuidora se compromete a entrar em contato com as operadoras desses cabos de telefonia, para que seja feita a retirada deles. Somente após a remoção dos cabos de telefonia do equipamento, a Enel poderá retirar o poste do local.