Morre menina de 2 anos ferida em incêndio em Tanguá

Uma menina de dois anos, que teve 90% do corpo queimado após um incêndio em Tanguá, morreu na manhã desta quarta-feira (09), no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo. Ela estava internada na unidade junto de outra vítima, de cinco anos, desde o fim de setembro. A outra criança permanece internada na unidade.

O incêndio aconteceu no último dia 25 de setembro. A causa do incidente não foi confirmada, mas relatos iniciais indicam que as chamas foram provocada após um acidente com álcool na casa onde as duas meninas estavam. As responsáveis pelas duas crianças não estariam no local no momento do início do fogo, segundo os relatos.

As duas foram levadas para o Hospital Municipal Dermeval Garcia de Freitas, em Tanguá, e transferidas para o Heat. Nesta quarta-feira (09), a mais nova teve uma complicação e, apesar dos esforços da equipe médica, acabou não resistindo aos ferimentos. O estado de saúde da outra criança é estável, segundo a unidade.