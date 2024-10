Filhote de baleia-jubarte foi encontrada morta na praia da Barra da Tijuca

Na orla da Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi encontrado um filhote de baleia-jubarte morto, no início desta quarta-feira (9), entre os postos 5 e 6.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi chamada ao local às 6h25 por um animal da espécie encalhado. Entretanto, quando chegou ao local, o animal já havia morrido.

Leia também:

Zagueiro brasileiro tem carro destruído na Itália: "Segurança zero"

Dono de bar é encontrado morto em São Gonçalo com sinais de estrangulamento

A Comlurb informou, por meio de nota, que, equipes do Projeto de Monitoramento de Praias do Governo Federal foram convocadas ao local para retirada de material para análise, antes que a companhia retirasse o corpo do animal.



Além disso, informaram também que foram disponibilizados dez garis, uma pá carregadeira, três tratores de praia e um trator esteira, que serão usados para a remoção da baleia ao Centro de Tratamento de Resíduos (CTR-Rio), localizado em Seropédica.

Esse não é o primeiro caso de baleia encontrada morta na orla fluminense, nos últimos meses, pois há dez dias outro animal da espécie foi achado morto em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Já em agosto, um também filho de baleia-jubarte foi encontrado sem vida na praia do Recreio dos Bandeirantes.