Zagueiro brasileiro tem carro destruído na Itália: "Segurança zero"

O zagueiro Juan Jesus, do Napoli, está passando por maus bocados na Itália. O brasileiro de 33 anos mostrou, por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, que teve o carro destruído na madrugada desta quarta-feira (9), e afirmou que encontrou rastreadores em seu veículo, deixando claro que não se sente mais seguro na cidade de Nápoles.

"Segurança ZERO! Depois de ser seguido por quase 1 mês, hoje tentaram levar o carro. Que sensação ruim", escreveu o zagueiro brasileiro.

Leia mais

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, é visto em balada no Rio de Janeiro

Jogador do Remo, do Pará, é morto em tiroteio



Além de ter seu veículo destruído, Juan Jesus afirmou que foram encontrados cinco rastreadores em seu carro no espaço de um mês. O jogador inclusive, disse que não se sente mais seguro na cidade, principalmente pelo fato de os criminosos saberem o seu endereço.



"O que aconteceu esta noite é apenas a cereja do bolo. Em um espaço de um mês encontrei 5 rastreadores no carro. E só de saber que esses criminosos sabem onde moro não me traz tranquilidade, infelizmente em uma cidade tão linda nunca mais me sentirei seguro. Eu sei que os bens materiais são secundários no final das contas, mas saber que um estranho violou minha propriedade realmente me dá nojo", escreveu Juan Jesus.

O zagueiro chegou ao Napoli em 2021, mas perdeu espaço na equipe após a chegada do técnico Antonio Conte. Ele não conseguiu se firmar na equipe, e até o momento, disputou apenas duas partidas na temporada, com um gol marcado. O defensor também acumula passagens por Inter de Milão e Roma no futebol italiano.