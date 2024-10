TRE/RJ declara Marcelo Crivella inelegível por abuso de poder político e econômico

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) decidiu, nesta terça-feira (08), tornar o ex-prefeito do Rio e atual deputado federal Marcelo Crivella inelegível, ao condená-lo pelos crimes eleitorais de abuso de poder político e econômico nas eleições municipais de 2016 e 2020.

Este processo é resultado da investigação do suposto esquema de corrupção na Prefeitura do Rio na gestão Crivella que ficou conhecido como "QG da propina". Além de Crivella, também foi condenado o empresário Rafael Alves.



Pela decisão, os dois estão inelegíveis por 8 anos, contados a partir das eleições municipais de outubro de 2020. Crivella e Alves também foram condenados a pagar multa de R$ 106.410, cada um. Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Leia também:

Suspeito de assassinato é preso dentro de estádio de futebol devido reconhecimento facial

Com vitória de Dr. Serginho em Cabo Frio, vereador mais votado de Niterói pode ir parar na Alerj

A maioria dos desembargadores do TRE acompanharam o voto do relator, Rafael Estrela, que votou pela manutenção da sentença de primeira instância, publicada em março deste ano, que decretou a inelegibilidade de Crivella e Rafael Alves e determinou pagamento de multa. Até o fechamento desta edição, Marcelo Crivela não havia se manifestado sobre a decisão do TRE.