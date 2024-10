Acidente entre carreta e caminhão na Via Dutra deixa um ferido

O condutor de um ônibus ficou ferido ao se envolver em um acidente com uma carreta, na Via Dutra em Resende, nesta terça-feira (8).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do ônibus estava entrando na pista, quando a carreta que trafegava pela faixa da direita não conseguiu impedir a colisão traseira.

O motorista foi encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende, sentindo dores na cervical. Até o momento, a unidade de saúde não informou o estado de saúde da vítima.



Por determinado tempo, o trânsito fluiu pela faixa da esquerda, mas agora já foi normalizado. Não havia passageiros no transporte coletivo no momento do acidente e o motorista da carreta não sofreu ferimentos.