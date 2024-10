São Gonçalo tem programação cultural variada neste mês de outubro

A Prefeitura de São Gonçalo preparou diversas atrações culturais para o mês de outubro. O mês das crianças está recheado de atrações para os pequenos, incluindo ações da Caravana de Arte e Lazer e espetáculos teatrais, além de eventos para os adultos também, como espetáculos de comédia, feiras culturais e outros. Confira abaixo a programação:

No dia 10, o Teatro Municipal receberá o stand up comedy “De Repente Mãe de 3”, de Isa Black Woman, que busca compartilhar suas experiências como mãe de três crianças e vivendo jornada materna dupla como mãe típica e atípica, já que um de seus filhos é autista. O espetáculo terá início às 20h30 e os ingressos variam entre R$ 20 e.R$ 40, podendo ser adquiridos clicando aqui.

No dia 12, a criançada poderá se divertir com os brinquedos da Caravana de Arte e Lazer, projeto da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), a partir das 9h, na Praça Zé Garoto. Com diversos brinquedos, incluindo pula pula, além de atividades como pintura facial e guloseimas, como pipoca e algodão doce, por exemplo, a Caravana busca proporcionar um momento de lazer para os pequenos e suas famílias.



Ainda no dia 12, a partir das 16h, o Teatro Municipal receberá o espetáculo “João e Maria”. Na história, os inseparáveis irmãos, que adoram explorar o quintal, se perdem pelo caminho ao irem para a casa da avó. Eles acabam na armadilha de uma bruxa malvada, que os aprisiona. Agora, eles precisam usar toda a sua astúcia e coragem para escapar e voltar para casa. A classificação é livre e a entrada é gratuita, estando sujeito à lotação do espaço.

No dia 13, um grande evento ocorrerá na Lona Cultura do Jardim Catarina. A partir das 9h, as crianças e suas famílias poderão participar da Caravana de Arte e Lazer, com diversos brinquedos e atividades, além de aproveitar um show da companhia de circo Topetão e uma batalha de lona.

No dia 13, a partir das 18h, o Teatro Municipal será palco do musical “A Canção dos Oprimidos” que, em um Brasil marcado pela desigualdade e pelo racismo estrutural, narra a trajetória de Jean, um jovem preto e favelado que é preso injustamente. A classificação etária do espetáculo é de 16 anos. Os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 60 e podem ser obtidos clicando aqui.

No dia 16, ocorrerá, a partir das 18h, a posse dos integrantes do Conselho de Cultura de São Gonçalo e cerimônia de premiação dos ganhadores do Edital 5 LPG (Lei Paulo Gustavo), marcando um momento de renovação e compromisso com o fortalecimento das políticas culturais da cidade. A entrada é gratuita e está sujeita à lotação do espaço.



No dia 17, a partir das 10h, o hall do Teatro Municipal receberá mais uma edição do projeto “Momento Musical Salvatori”, que celebra a música e saudosismo dos tempos de ouro da música brasileira. O Momento Musical Salvatori é um grupo formado por mais de 30 artistas da terceira idade, da cidade de São Gonçalo. A entrada é gratuita e está sujeita à lotação do espaço.

Nos dias 18, 19 e 20, as crianças receberão mais um presente: brinquedos de vários tipos, cedidos em uma parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, serão instalados no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, para que os pequenos possam aproveitar, durante todo o dia.

Ainda no dia 18, o Teatro Municipal receberá a Orquestra Municipal, a partir das 19h, para um concerto alusivo ao Dia dos Professores. A entrada é gratuita e está sujeita à lotação do espaço.

No dia 19, a partir das 9h, a Caravana de Arte e Lazer estará com brinquedos e atividades na Praça dos 3 Campos, na Trindade. Ainda na mesma praça, durante o dia, as crianças irão assistir ao espetáculo “Ciência ou Mágica?”, de Patrick, O Mágico, num show que promete ser interativo com diversas variações de matemática, química e física. A praça receberá ainda o “Cinera”, um cinema itinerante. O evento será gratuito.

Ainda no dia 19, a partir das 18h, o Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, receberá a “Fofoca do Jorginho”, uma roda de samba comandada por Jorginho Cardozo, que inclui a participação de artistas convidados e promete ser um espaço de celebração da música popular brasileira.

Já o Teatro Municipal será palco, a partir das 19h30, do show musical “Emiliando”, de Fred Tavares. Um tributo musical para homenagear Emílio Santiago, onde Fred cantará sucessos como “Cade Juízo”, “Verdade Chinesa” e “Saigon”, entre outras canções que celebram a rica obra de Emílio. Os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 50 e podem ser adquiridos clicando aqui.

No dia 20, a festa está garantida para as crianças na Praça da Entrada, no Salgueiro. A partir das 9h, a festa terá início com as atrações e atividades da Caravana de Arte e Lazer, com o show de mágica “Ciência ou Mágica?”, de Patrick, O Mágico, o “Cinera”, um cinema itinerante, e brinquedos para as crianças durante todo o dia. O evento será gratuito.

No dia 20, o Teatro Municipal receberá o espetáculo “Como Se Não Fosse Tão Longe”, uma livre adaptação da obra Léo e Bia de Oswaldo Montenegro, que conta a história de oito jovens que que resolvem viver de teatro. Originalmente, a história se passa em Brasília, mas nessa montagem, as personagens são gonçalenses. A classificação indicativa é de 10 anos. No mesmo dia, a população poderá conferir duas sessões do espetáculo: uma às 16h, com os ingressos disponíveis em Sympla: clique aqui, e uma às 19h30. com os ingressos disponíveis em Sympla: clique aqui.

No dia 24 de outubro, o Teatro Municipal será palco da “Conferência das Artes Contemporâneas em São Gonçalo”, a partir das 15h. O evento promete ser um encontro entre artistas, pesquisadores, curadores para dialogar sobre identidade territorial, dinâmicas periféricas, poéticas artísticas, produções suburbanas, relações ficcionais, compondo, dessa maneira, a temática “Nós Somos Daquela Terra Diálogos Cruzados Entre Arte e Território”.

No dia 25 de outubro, o Teatro Municipal receberá, a partir das 9h, o “Projeto Repertórios”, com apresentações gratuitas de solos de dança de Laura Samy e Leonardo Laureano, com as apresentações “Dança macabra” e “Ocas”. Durante as performances, eles trarão temáticas que abordam questões contemporâneas, como o corpo negro reivindicando e apresentando outras historicidades e espaços de atuação e o corpo da mulher na luta pelo protagonismo feminino na sociedade e nas artes. Juntos, eles criarão situações estratégicas de formação e difusão artísticas. A classificação indicativa é de 10 anos.

No dia 26, haverá o “Sarau Aberto de Compositores”, a partir das 19h, no qual grandes artistas convidados darão voz aos sucessos do aclamado compositor Sérgio Caetano, acompanhados por uma banda ao vivo. O sarau que promete encantar o público com muita emoção e talento e performances emocionantes. Os interessados deverão enviar seus nomes para a lista de entrada, que será disponibilizada na portaria. Para garantir sua presença, envie seu nome através do post de anúncio do evento no Facebook de Sérgio Caetano: https://www.facebook.com/sergio.caetano.1428

No dia 27, os fãs de dança e ginástica rítmica poderão assistir, no Teatro Municipal, um evento especial de celebração do talento e da criatividade infantil. A partir das 14h, será exibida a “Mostra de Dança e Ginástica Rítmica”. O objetivo do evento é celebrar o Dia das Crianças e promover o esporte e a arte entre crianças e jovens, contando com apresentações encantadoras de dança e ginástica rítmica. Os ingressos custam R$ 20 e maiores informações podem ser obtidas pelo número (21) 99616-7027, de Luana Moreira.

No dia 28, terá início, no Teatro Municipal, a exposição “São Gonçalo vai à Segunda Guerra Mundial: os 80 anos do Embarque da FEB”, a partir das 17h. Visando transmitir e preservar a memória dos gonçalenses que foram para a guerra, a exposição vai reunir fotografias em quatro blocos temáticos: o Brasil na 2° Guerra Mundial, São Gonçalo e a Guerra, Força Expedicionária Brasileira e Gonçalenses no front e Associação. A exposição ficará disponível para visitação das 9h às 17h, de segunda a sexta.

Para fechar o mês, no dia 31 de outubro, Yuri Marçal irá apresentar, a partir das 20h30 no Teatro Municipal, o stand up comedy “Me Perdi No Que Eu Tava Falando”. Yuri é conhecido por ser um artista que promove a comédia que vai direto ao ponto, abordando com humor, acidez e irreverência os mais diversos assuntos. Os ingressos variam entre R$ 40 e R$ 80 e estão disponíveis no link clicando aqui.