Rodrigo Medeiros é reeleito prefeito de Tanguá

A população de Tanguá reelegeu, em primeiro turno, neste domingo (6), Rodrigo Medeiros, do partido PL, com expressivos 16.831 votos. Com 100% das urnas apuradas, o candidato conquistou 80,20% dos votos válidos, reafirmando sua ampla liderança no município.



Confira o ranking da eleição para prefeito de Tanguá:

1º Lugar: Rodrigo Medeiros (PL) - 16.831 votos (80,20%)

2ºLugar: Valber (PP) - 3.854 votos (18,36%)

3º Lugar: Mônica Bicudo (REDE) - 302 votos (1,44%)

De acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o município de Tanguá totalizou 22.266 votos, já incluindo 541 votos brancos, 2,43% dos votos totais, e 738 votos nulos, 3,31%



Em relação a abstenção, o número foi de 4.588 eleitores, 17,08% do total de eleitores aptos para comparecerem às urnas em 2024.