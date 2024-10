Raquel Brito afirma ter recebido convite para entrar no BBB; Saiba mais!

Durante conversa com outros participantes de "A Fazenda", Raquel Brito revelou que recebeu um convite para participar da próxima edição do Big Brother Brasil. A baiana, que está dando o que falar dentro do reality, disse que entrará na casa mais vigiada do Brasil de qualquer maneira.

A influenciadora, que é irmã do campeão do BBB24 Davi Brito, compartilhou com os outros peões sua vontade de participar de outros programas de entretenimento. "Eu quero ir para outro, inclusive eu quero ir para o [BBB] 26. Eu vou, se me chamar. Eu vou até mandar uma mensagem para eles quando eu sair daqui", afirmou Raquel.

Leia mais:



Capitão Nelson é reeleito prefeito de São Gonçalo com 84,49% dos votos

2º turno: Rodrigo Neves e Carlos Jordy reagem ao resultado eleitoral em Niterói

Ao ser questionada sobre como ela faria isso - já que o BBB não costuma chamar ex-participantes de outros realitys - Raquel revelou que recebeu o convite para participar da edição de 2025 e que, inclusive, a sua equipe teria chegado a negociar com a produção do programa. "Meus ADMs tinham aceitado, marcado reunião e tudo. Eu soube no mesmo dia, já tinha reunido, já tinha tudo. Ainda me disseram que tinha planejamento de stories e feed pra postar no meu Instagram", confessou.