Duque de Caxias terá como vereadora a filha de Fernandinho Beira-Mar

Um dos novos nomes a integrar a Câmara de Vereadores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é Fernanda Costa, filha do traficante Fernandinho Beira-Mar. A população elegeu Fernanda com 7.355 votos, sendo a décima vereadora mais votada do município pelo partido MDB. Apesar de futuramente ocupar um cargo na Câmara, ela possui um histórico familiar e jurídico complicado, pois foi condenada a quatro anos e dez meses de prisão pelo crime de envolvimento com uma organização criminosa.

A sentença foi resultado da “Operação Epístolas”, deflagrada pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2023. De acordo com as investigações, Fernanda teria auxiliado o pai a transmitir mensagens codificadas para membros do Comando Vermelho, facção liderada por Fernandinho Beira-Mar. Essa estratégia das cartas codificadas dificultava a ação dos policiais. Entretanto, a nova vereadora de Duque de Caxias nega as acusações de envolvimento, mas foi condenada, permanecendo em liberdade enquanto recorre da sentença.

Esta não é a primeira vez que Fernanda ocupa um cargo público, pois em 2021 ela foi eleita suplente. Agora, nesta nova eleição, ela ocupará o cargo de forma integral por quatro anos, mesmo enfrentando acusações na Justiça.

Fernandinho Beira-Mar

Um dos criminosos mais conhecidos e temidos do Brasil, Luiz Fernando da Costa, apelidado de Fernandinho Beira-Mar, acumula mais de 300 anos de condenações por crimes como tráfico de drogas, homicídios e organização criminosa. O traficante, natural de Duque de Caxias, organizou um "império" de tráfico internacional, fazendo alianças com diversos grupos, como as FARC.

Apesar de estar preso desde 2001, Fernandinho Beira-Mar ainda exerce enorme influência no crime organizado, mesmo estando em um presídio de segurança máxima. Uma das últimas ações do criminoso que chamou atenção foi em 2019, quando ele concluiu sua graduação em Teologia, mesmo ainda estando envolvido em esquemas criminosos, como foi constatado na “Operação Epístolas”, que resultou na condenação de sua filha, Fernanda.