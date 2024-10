Eduardo Paes é reeleito prefeito do Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi reeleito neste domingo (6), com 1.861.856 votos, ou 60,47% dos votos válidos, ante 30,81% de Alexandre Ramagem e 4,20% de Tarcísio Motta.

Assim que começar o quarto mandato, Paes se tornará o prefeito com mais tempo na função — ultrapassando Cesar Maia, de quem foi afilhado político. O padrinho ficou 4.383 dias no cargo, o equivalente a três mandatos.



Em 2 de janeiro de 2025, Paes chegará a 4.384 dias como prefeito. Se ficar até 1º de janeiro de 2029, serão 5.844 dias à frente da Cidade Maravilhosa.

Aos 54 anos, o atual prefeito repetiu a performance das eleições de 2012, quando também venceu ainda no primeiro turno. Na ocasião, obteve 64% dos votos válidos.



Eduardo da Costa Paes nasceu em 14 de novembro de 1969. É bacharel em direito pela PUC-Rio e iniciou sua carreira política nos anos 90 como integrante da Juventude Cesar Maia. Logo depois, foi nomeado subprefeito da Zona Oeste do Rio de Janeiro pelo padrinho.

Em 1996, elegeu-se vereador e, em 1998, deputado federal. Em 2006, concorreu ao governo do Rio de Janeiro, mas perdeu a eleição. Dois anos depois, em 2008, venceu a disputa para a Prefeitura do Rio, e em 2012 foi reeleito no 1º turno.



Nos dois primeiros mandatos, Paes liderou a preparação do Rio para as Olimpíadas de 2016. A revitalização da Zona Portuária, com a derrubada da Perimetral e a criação dos museus do Amanhã e de Arte do Rio, foi um dos destaques.



Paes também implantou o BRT Transoeste e Transcarioca em corredores viários já existentes e abriu a Transolímpica, com uma via expressa entre a Barra da Tijuca e a Avenida Brasil.