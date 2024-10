TRE troca mais de 260 urnas durante eleições no Rio; em SG foram sete trocas

Na região, a cidade onde aconteceu o maior número de alterações foi Niterói, com 8 trocas de equipamentos - Foto: TRE

Na região, a cidade onde aconteceu o maior número de alterações foi Niterói, com 8 trocas de equipamentos - Foto: TRE

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) informou, por volta das 15h, que precisou trocar 265 urnas eletrônicas em todo estado do Rio de Janeiro. O recorde foi na cidade do Rio, com 129 trocas.

Na região, a cidade onde aconteceu o maior número de alterações foi Niterói, com 8 trocas de equipamentos. Logo depois aparece São Gonçalo, com 7 urnas trocadas. Itaboraí e Maricá, até o momento, não precisaram fazer nenhuma troca de equipamento.

Leia também

➣ Resultado da eleição pode ser acompanhado em tempo real

➣ Candidato a vereador é preso por corrupção eleitoral em ação do TRE-RJ em Búzios

O TRE também anunciou que 24 pessoas foram encaminhadas para delegacia em função de crimes eleitorais. Destes, 12 foram por boca-de-urna, quatro por propaganda eleitoral, três por compra de votos, duas por desobediência e outras três por outras razões.