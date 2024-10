Idosa de 72 anos morre em seção eleitoral no Rio

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a sessão foi retomada após os organizadores trocarem a seção de sala - Foto: Divulgação - TRE-RJ

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a sessão foi retomada após os organizadores trocarem a seção de sala - Foto: Divulgação - TRE-RJ

Uma idosa de 72 anos morreu durante as eleições, neste domingo (6), em uma seção eleitoral no Jardim Botânico, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A idosa estava esperando o momento de votar no Colégio Municipal Camilo Castelo Branco quando não se sentiu bem e acabou não resistindo. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a sessão foi retomada após os organizadores trocarem a seção de sala.

Leia também:

➣ Governo brasileiro doa 24 mil insumos de saúde ao Líbano

➣Talíria Petrone vota com a família em Niterói e aposta em segundo turno

O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local, por volta das 13h30, para retirar o corpo da idosa. Ainda não há detalhes da causa da morte.