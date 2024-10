Dentre os 24 presos por compra de votos em Nilópolis, 3 eram policiais militares; Vídeo!

Dentre os 24 presos pela Polícia Federal em Nilópolis, na Baixada Fluminense, pela tentativa de compras de votos, estão três policiais militares do Rio de Janeiro, sendo que dos acusados dois são reformados e um ainda está na ativa. Os homens presos, ontem (5), exerciam a função de cabos eleitorais de um candidato a prefeito da região na eleição municipal.

As prisões ocorreram em um imóvel que estava, supostamente, sendo utilizado pelo candidato para realizar a compra dos votos. Depois de permanecerem em vigilância na frente da casa, os agentes federais avistaram cerca de 15 pessoas deixando a residência e efetuaram a abordagem. No momento da prisão foi encontrado dinheiro em espécie, chegando ao valor de R$63 mil, e a relação com nomes de eleitores.

Ao longo das buscas no imóvel, os agentes de segurança, apreenderam um carro adesivado com propaganda do candidato, além de uma pistola com dois carregadores.



A operação for realizada pelo Grupo de Combate aos Crimes Eleitorais (GET), com apoio de Policiais Federais de Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros (DELECOR), da Delegacia da PF, localizada em Nova Iguaçu, e do Grupo de Pronta Intervenção (GPI).

Os 24 presos foram levados à Superintendência Regional da PF, situada no Rio de Janeiro, com a intenção de lavrar o auto de prisão em flagrante. Em seguda será encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) e depois irão para o sistema prisional do estado. Os acusados responderão por associação criminosa, corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro.





Momento em que os presos são encaminhados para o Instituto Médico Legal Divulgação/PF