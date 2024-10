Confiante, Carlos Jordy vota em Niterói: "Nós vamos para o segundo turno"

O deputado federal, líder da oposição na Câmara dos Deputados e candidato pelo PL à prefeitura de Niterói, Carlos Jordy, 42 anos, chegou à sua Zona Eleitoral, no Clube Naval de Charitas, às 10h deste domingo (6), para exercer seu direito ao voto.

Nascido em Niterói, antes de representar o Rio de Janeiro em Brasília, Jordy foi vereador de sua cidade natal entre 2017 e 2019. Agora, esperançoso por um possível segundo turno nas eleições municipais, o candidato relembrou sua campanha eleitoral e garantiu ter sido "revigorado" através do apoio da população.

"É um sentimento de cansaço, mas também de muita gratidão e esperança, na qual as pessoas depositaram em mim. Isso me revigorou muito. Foi uma jornada longa e eu nunca tinha participado de uma eleição majoritária. Foi muito dura, com muitos ataques. Mas eu não entrei nessa onda de ataques; fiz uma campanha limpa e propositiva, porque, embora meu adversário falasse muito sobre fake news, ele foi o que mais utilizou notícias falsas sobre mim, além de outros adversários que também utilizaram desse artifício. A população viu quem realmente tem propostas e quem estava levando o ódio, que não era eu", afirmou o candidato em entrevista a O SÃO GONÇALO na manhã deste domingo (6).



Nascido e criado em Niterói, Carlos Jordy (PL) também expressou o orgulho de disputar uma eleição no município que tem seu coração



"Está sendo muito gostoso receber esse carinho e apoio da população. Nós vamos para o segundo turno e tenho certeza de que a população está acordando para tudo que está acontecendo na cidade. Para mim, é um orgulho imenso ser candidato de Niterói, porque nunca imaginei que chegaria nessa posição, com reais chances de ser o prefeito da minha cidade. Há oito anos eu disputava a minha primeira eleição, para vereador, e foi tudo muito rápido. Me tornei deputado federal, fui reeleito, duas vezes o mais votado da cidade, e hoje eu tenho uma sensação de amadurecimento dentro da política e também como pessoa. Também tenho uma responsabilidade muito grande com a minha filha e com os filhos e netos dos niteroienses; por isso, aceitei esse grande desafio, me dediquei, estudei e pedi licença do meu mandato para caminhar pela cidade, conhecer as pessoas e seus problemas, para que eu possa realmente ser a melhor opção para o cidadão. Eu assumo essa responsabilidade com muita coragem, para que eu possa ser o melhor prefeito da história dessa cidade", concluiu Carlos Jordy (PL).

O candidato vai acompanhar a apuração no Espaço Five Star, na Av. Rui Barbosa, 403, em São Francisco, Niterói.