Casal forja sequestro para conseguir dinheiro para pagar agiotas

No último sábado (5), um casal foi preso em flagrante por forjar um sequestro e pedir dinheiro para resgate no Batan, em Realengo, Rio de Janeiro. De acordo com a Delegacia Antissequestro (DAS), a mulher, de 28 anos, e o homem, de 62, arquitetaram o crime à família da mulher para conseguir quitar uma dívida de cerca de R$ 2 mil com agiotas.

As investigações iniciaram após parentes da mulher registrarem ocorrência na 25ª DP (Engenho Novo). Na delegacia, eles contaram ter recebido mensagens de aplicativo afirmando que a moça estava sendo mantida em cativeiro até que o pagamento de uma dívida com agiotas fosse feito. Após os relatos, o caso foi transferido para a DAS. A família da jovem contou que as ameaças se estenderam por mais de 24 horas, com exigências de transferência bancária, via pix, para libertar a vítima do cativeiro em Madureira, na Zona Norte.

Os agentes realizaram buscas e identificaram, através de imagens de câmeras de segurança, o casal fazendo compras em um supermercado, sem sinais de agressões ou ameaças.



Os dois foram localizados na casa do homem, na comunidade do Batan, onde confessaram a simulação do sequestro e foram autuados pelo crime de extorsão qualificada, cuja pena pode variar entre 8 e 15 anos de prisão.