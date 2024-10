Mãe e filha morrem em desabamento em Campos dos Goytacazes

Informações sobre data e local do sepultamento das vítimas ainda não foram divulgados - Foto: Divulgação

Na madrugada deste sábado (5), o desabamento de uma casa matou mãe e filha na Rua Castro Alves, bairro Parque João Maria, em Campos dos Goytacazes. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, uma menina foi resgata com vida do meios dos escombros.

A equipe de resgate do 5° grupamento de bombeiros militar foi acionada às 1h25 da madrugada. Quando chegaram ao local, encontraram os corpos de Renata Rangel, de 45 ano, e Pollyana Rangel, de 26 anos. As duas, que já estavam sem vida quando as autoridades chegaram, foram levadas para o Instituto Médico Legal(IML) da cidade.

As autoridades da região ainda estão averiguando a causa do desabamento. Informações sobre data e local do sepultamento das vítimas ainda não foram divulgados.