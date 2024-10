Maricá terá operação especial de trânsito para eleições

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária, preparou uma operação especial para garantir a segurança e a tranquilidade dos eleitores que precisarem se deslocar pela cidade neste domingo (06), dia das eleições.

Ao todo, 70 orientadores, 30 agentes de trânsito, seis viaturas, três veículos de supervisão e uma van estarão na operação. Neste sábado (05), a interdição acontece na Avenida Roberto Silveira entre a Rua Antônio Lopes (mercado Jolumar) e o Terminal Rodoviária do Povo, para atender as solicitações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Já no domingo (06/10), o perímetro irá extender da Rua Antônio Lopes até a Rua Ribeiro de Almeida.

Nas 42 escolas, os orientadores da Sectran irão preservar a área à frente das unidades para garantir o acesso da fiscalização do TRE.

EPT disponibiliza ônibus extras para Itaipuaçu neste domingo (06)

A Empresa Pública de Transportes (EPT) disponibilizará ônibus extras para Itaipuaçu neste domingo (06), visando facilitar o acesso dos moradores a suas zonas eleitorais, facilitando assim, o ir e vir no dia da eleição municipal, na maior zona eleitoral da cidade.

Das 7h às 17h, os coletivos que atendem a linha E 34 (Itaipuaçu circular) circularão com intervalos de 15 em 15 min. Todas as demais seguirão os horários estabelecidos para dias úteis, diminuindo assim o intervalo entre os coletivos, que no fim de semana é de 30 em 30 minutos.

Nos demais bairros, não haverá alteração, pois o número de coletivos aos sábados, domingos e feriados, já é maior. As estações de bicicletas vermelhinhas também funcionarão normalmente.