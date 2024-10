Restaurante Mauro Alemão divulga cardápio semanal

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Economia Solidária, divulga o cardápio semanal do Restaurante Municipal Mauro Alemão, em Inoã, que será servido na semana entre os dias 07 e 11 de outubro. A tabela mostra os pratos disponíveis de café da manhã, ao custo de R$ 1, e almoço, que custa R$ 2. De acordo com a Secretaria, o cardápio está sujeito a alterações.



O Restaurante Municipal Mauro Alemão completou três anos de inauguração no dia 30 de agosto e funciona de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h para o café da manhã, e das 11h às 15h para o almoço. O espaço fica na altura do km 13 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em Inoã, no sentido Niterói.

