X, antigo Twitter, informa que pagou multa e pede desbloqueio ao STF

Plataforma está fora do ar no Brasil desde 30 de agosto - Foto: Divulgação/Sanket Mishra - Pexels

O X, antigo Twitter, protocolou um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo desbloqueio da rede social no Brasil. Segundo o documento, enviado nesta sexta (04), a plataforma confirmou o pagamento dos R$ 28,6 milhões referentes a todas as multas exigidas pelos ministros para a liberação em território nacional.

O pedido já foi recebido pelo ministro Alexandre de Moraes, que pediu para a Secretaria Judiciária do STF certificar o pagamento da multa antes de avaliar o pedido de desbloqueio. Não há um prazo para a análise.

A plataforma está fora do ar no Brasil desde o último dia 30 de agosto. Determinado por Moraes, o bloqueio foi motivado pelo fechamento do escritório brasileiro da rede social. O espaço foi fechado depois de o X receber multas por não cumprir determinações legais, que pediam pela remoção de perfis acusados de postagens antidemocráticas. Além disso, a empresa também foi multada por manter o aplicativo funcionando na plataforma Cloudflare.

