Homem acusado por furtar casa em Maricá é preso

Um homem acusado por invadir e furtar um imóvel em Itapeba, na região central de Maricá, foi capturado pela Polícia na manhã desta sexta-feira (04). Segundo testemunhas, ele furtou diversos aparelhos eletrônicos e teria tentado invadir um outro imóvel após o crime.

O suspeito foi encontrado na casa ao lado da invadida. A Polícia Militar disse que uma equipe foi acionada depois que o dono do imóvel chegou em casa e percebeu a ausência de alguns aparelhos. Os agentes foram até o local e, enquanto realizava buscas, receberam relatos de que o acusado estaria escondido na casa de um vizinho.

Os suspeitos foram no imóvel e encontraram o homem com ferramentas usadas para arrombamento, além de duas caixas de som furtadas. Ele foi detido em flagrante e levado para a 82ª DP (Maricá). A Polícia investiga se ele atuava com comparsas e se ele tinha envolvimento com outros casos de invasão a imóveis na região.