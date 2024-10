Homem é preso suspeito de matar estudante da UFF

O suspeito de estrangular e matar a estudante da UFF, Bárbara Vergetti Martins de Souza, foi preso na tarde desta quarta-feira (2) pelos policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e da Delegacia de Homicídios (DH). Depois de cometer o crime, o homem fugiu do local em um carro de aplicativo.

Bárbara, que estava desaparecida há dois dias, foi encontrada sem vida e com sinais de estrangulamento no interior de uma residência pertencente ao homem com quem ela se relacionava, em Cachambi, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na última terça-feira (1º).

O suspeito, identificado como Vitor Teodoro Cossich, confessou o crime e relatou que teve uma briga física com a estudante. A polícia segue investigando a motivação do crime, que foi categorizado como feminicídio.

Durante as investigações no local onde o corpo foi encontrado, testemunhas relataram ter ouvido discussões e gritos de socorro. Além disso, os moradores ajudaram a identificar o suspeito.

A análise inicial confirmou que a causa da morte foi asfixia, além de terem sido encontradas marcas no pescoço da vítima.

Em seu depoimento, Vitor alegou que foi agredido por Bárbara e que a segurou pelo pescoço em legítima defesa. Após o crime, ele deixou o local em um carro de aplicativo.

Vitor teve um mandado de prisão temporária cumprido contra ele. A polícia continua investigando as circunstâncias do crime, e o acusado será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.