Homem é preso por queimar namorada com cigarro em São Pedro da Aldeia

Policiais militares prenderam, na manhã desta quarta-feira (2), um homem acusado de queimar a namorada com cigarro após uma discussão em São Pedro da Aldeia. O caso foi registrado na 127ª DP (Búzios).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam denúncias de violência doméstica e dirigiram-se ao local indicado. Ao encontrarem a vítima, ela relatou que houve uma discussão com o namorado, seguida de lesão corporal, quando ele a queimou nos braços com um cigarro, além de ameaçá-la psicologicamente.

Leia também:

INSS oferece 440 vagas extras para atendimentos do BPC em outubro no Rio de Janeiro

São Pedro da Aldeia terá transporte coletivo municipal gratuito no domingo (06)

Diante da situação, os policiais solicitaram apoio para encaminhar a mulher ao Pronto-Socorro do Morro dos Milagres. Após receber os primeiros atendimentos, a vítima foi levada para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia). Em seguida, ela e o acusado foram conduzidos ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de corpo de delito.

Os envolvidos foram encaminhados à 127ª DP (Búzios), onde já prestaram depoimento. O homem permaneceu detido com base na Lei Maria da Penha.